Súper RIGI y Ley de Lobby: los proyectos ya ingresaron al Congreso

El gobierno de Javier Milei envió este martes al Congreso dos de los cuatro proyectos anunciados en los últimos días; a saber, el proyecto de ley Súper RIGI y de lobby.

Super RIGI

El “Super RIGI” buscará atraer inversiones grandes en sectores clave y estratégicos como nuevas industrias. El mismo es una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) actual, creado con la Ley Bases.

La intención del proyecto es reducción del impuesto a las ganancias al 15%, beneficios aduaneros y cambiarios, amortización acelerada, eliminación de derechos de exportación, estabilidad fiscal y jurídica.

También porpone incentivos para sectores como el litio, el hidrógeno verde, la energía, las baterías, la energía nuclear, la industria aeroespacial y los vehículos eléctricos.

Ley de lobby

Con este proyecto, el Gobierno buscará transparencia institucional y ética pública y, si bien hay pocos detalles oficiales aún, la presenta como la idea que buscará brindar regulación a la actividad de lobby y a las relaciones entre funcionarios públicos y empresas o grupos de interés.