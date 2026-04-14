Canasta básica marzo 2026: una familia necesitó más de $1,4 millones para no ser pobre

El Indec informó que la canasta básica total subió 2,6% en marzo y ya acumula un alza del 30,4% interanual. También aumentó la línea de indigencia, que superó los $658 mil para una familia tipo.

El Indec informó que la canasta básica total subió 2,6% en marzo y ya acumula un alza del 30,4% interanual. También aumentó la línea de indigencia, que superó los $658 mil para una familia tipo.

La canasta básica marcó en marzo de 2026 un nuevo incremento y una familia tipo necesitó ingresos por al menos $1.434.464 para no ser pobre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato representa una suba del 2,6% respecto a febrero y un aumento del 30,4% en la comparación interanual, en un contexto donde el costo de vida continúa en alza.

En paralelo, la canasta básica alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia, alcanzó los $658.011 para un hogar tipo. Este indicador registró una variación mensual del 2,2% y un incremento interanual del 32,8%, acumulando en lo que va del año una suba del 11,6%, lo que refleja el impacto sostenido de los alimentos en los ingresos familiares.

Por su parte, la canasta básica total (CBT), que incluye tanto alimentos como bienes y servicios esenciales. También mostró un aumento del 2,6% mensual en marzo. En términos acumulados, la CBT registra una suba del 9,6% en el primer trimestre del año, consolidando la presión sobre los hogares que buscan mantenerse por encima de la línea de pobreza.

El informe del Indec además detalló diferencias según el tamaño del hogar: una familia de tres integrantes necesitó $1.142.000 para no ser pobre y $523.853 para evitar la indigencia, mientras que un grupo familiar de cinco miembros requirió ingresos por $1.508.740 y $692.083, respectivamente. Estos valores evidencian la creciente exigencia de ingresos en función de la composición familiar.