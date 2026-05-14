En abril, una familia necesitó casi $1,5 millones para no ser pobre

La Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 2,5% durante abril y una familia tipo necesitó ingresos por al menos $1.469.767,89 para no caer bajo la línea de pobreza.

En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró una suba de 1,1%, el menor incremento de los últimos ocho meses. De esta manera, un hogar compuesto por dos adultos y dos menores requirió $665.053,35 para cubrir únicamente las necesidades alimentarias básicas y no ser considerado indigente.

Los datos difundidos este miércoles mostraron una desaceleración tanto en la evolución de las canastas como en el índice general de inflación. El IPC de abril fue de 2,6%, por debajo del 3,4% registrado en marzo.

Según el informe oficial, la moderación en la dinámica de las canastas estuvo vinculada principalmente a la estabilidad de precios en alimentos clave, especialmente la carne, y a un menor impacto del sector educativo respecto de meses anteriores.

La inflación desaceleró, pero transporte y tarifas siguieron presionando

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo en abril un aumento de 1,5%, ubicándose por debajo del nivel general de inflación y colaborando con la desaceleración de la canasta alimentaria.

Sin embargo, otros componentes continuaron presionando sobre el índice general. Los aumentos en transporte y tarifas eléctricas fueron algunos de los factores que empujaron la inflación mensual hacia arriba.

La división Transporte encabezó las subas del mes con un incremento de 4,4%, impulsado por el ajuste en combustibles. También se destacaron Educación (4,2%) y Comunicación (4,1%).

En contraste, Recreación y cultura registró una variación de apenas 1%, mientras que alimentos mostró uno de los menores aumentos del período.

Cómo evolucionan las canastas en 2026

En el acumulado del año, la Canasta Básica Total avanzó 12,3%, exactamente el mismo porcentaje que registró el IPC general durante los primeros cuatro meses de 2026.

La Canasta Básica Alimentaria, en tanto, fue el indicador que más creció en lo que va del año, con un incremento acumulado de 12,8%.

Los datos del INDEC permiten medir mensualmente el ingreso mínimo que necesita una familia para cubrir tanto la alimentación indispensable como el conjunto de bienes y servicios considerados esenciales.

Con la actualización de abril, el umbral de pobreza para un hogar tipo quedó cerca de los $1,5 millones, mientras que el piso de indigencia superó los $665 mil.