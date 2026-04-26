Fentanilo contaminado: continúa la indagatoria de Ariel García Furfaro por la causa de las muertes

El empresario declara este lunes tras un cuarto intermedio dispuesto por el juez Ernesto Kreplak en la investigación por más de 114 fallecidos vinculados al opioide adulterado.

El empresario declara este lunes tras un cuarto intermedio dispuesto por el juez Ernesto Kreplak en la investigación por más de 114 fallecidos vinculados al opioide adulterado.

La causa por el fentanilo contaminado vuelve a tomar impulso este lunes con la continuidad de la indagatoria de Ariel García Furfaro, señalado como uno de los principales implicados en el expediente que investiga las más de 114 muertes por el uso del opioide adulterado. El proceso se reanuda luego de que el juez Ernesto Kreplak dispusiera un cuarto intermedio la semana pasada.

El pasado jueves 23 de abril, García Furfaro había iniciado su segunda declaración indagatoria mediante una videollamada por Zoom, pero tras tres horas de exposición, la audiencia debió suspenderse por problemas de conexión. La medida fue confirmada por fuentes judiciales a la Noticias Argentinas.

Durante su intervención, el empresario sostuvo la misma línea de su declaración de 2025 al afirmar que el hecho se trató de un “atentado” y negó cualquier responsabilidad en la contaminación bacteriana de las ampollas distribuidas por los laboratorios vinculados a la causa.

Esta nueva etapa de indagatorias, en la que ya declararon 14 procesados, se da en el marco de la incorporación de nuevos casos confirmados tras las pericias. El juzgado busca avanzar en el esclarecimiento de lo que ya es considerada como la peor crisis sanitaria de la Argentina reciente, mientras se espera que la testimonial de este lunes aporte elementos clave para el desarrollo de la investigación.