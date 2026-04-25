¿Cómo estará el tiempo durante el último fin de semana de abril?

El pronóstico del Servicio Meteorológico para el fin de semana y los últimos días de abril.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para el fin de semana y los últimos días de abril.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que fue declarado “esencial” el último viernes pero sufre el ajuste del Gobierno de Javier Milei, informa que este sábado se presenta con cielo parcial a mayormente nublado y una máxima de 23 grados.

La mañana del domingo llega con chaparrones en la zona sur del Conurbano y luego se presentará ventoso. La temperatura se moverá entre los 13 y los 17 grados..

Asimismo, el lunes comienza con 5 y se repite la máxima de 17, el día más frío de la semana sin lugar a dudas. El cielo se mostrará algo a parcialmente nublado.

La marca térmica llega a los 18 grados el martes, pero sube a 20 el miércoles y alcanza los 21 el jueves, último día de abril que se presentará con cielo despejado en la Zona Sur.