Calentando motores: muestra de arte mundialista en Adrogué

Nueva edición de Bondi Gallery, esta vez mundialista, en la Casa de la Cultura de Adrogué. El cronograma.

Nueva edición de Bondi Gallery, esta vez mundialista, en la Casa de la Cultura de Adrogué. El cronograma.

El Municipio de Almirante Brown informó que este sábado 25 y domingo 26 de abril se llevará adelante una nueva edición de “Bondi Gallery”, con dos jornadas de arte urbano en la Casa Municipal de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224.

La propuesta, con temática mundialista, reunirá a más de 200 artistas que exhibirán obras en distintas técnicas como dibujo, pintura y arte textil, todas con impronta urbana. Además, habrá intervenciones en vivo y performances abiertas al público.

Cronograma

La primera jornada tendrá lugar este sábado, a las 19, con la inauguración de la muestra, que incluirá música en vivo y visuales en pantalla a cargo de Lucas Núñez.

En tanto, el domingo, de 12 a 20, se desarrollará el “Art Meeting” junto al evento “Exabrupto de Color Argentino”, una propuesta de pintura en vivo inspirada en los colores y la identidad nacional.

Durante la jornada habrá shows, intervenciones artísticas dentro y fuera del espacio cultural, micrófono abierto de freestyle, además de música en vivo con Theo Segatori y la participación de Pinta Freestyle.