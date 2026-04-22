El tiempo en el Conurbano: bajan las mínimas pero no se esperan lluvias

El pronóstico del Servicio Meteorológico para lo que resta de la semana. Mañanas más frías en la zona sur del Conurbano.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para lo que resta de la semana. Mañanas más frías en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia mañanas más frías en la zona sur del Conurbano, debido a un descenso notorio de las temperaturas mínimas para lo que resta de la semana, situación que se acopla a la estación del año en curso (otoño).

El reporte indica que este miércoles se presenta con cielo algo a parcialmente nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 11 y los 20 grados; la marca térmica llega a 22 el jueves pero la mínima será de 11, en un día con cielo despejado.

Además, el reporte indica que el viernes tendrá una máxima de 22, con cielo parcialmente nublado; pero la temperatura llega a los 23 el sábado, que se presentará con cielo mayormente nublado. El domingo será la jornada más fría de esta seguidilla, ya que la máxima anunciada es de apenas 19 grados.