Mañana fría en la zona sur del Conurbano

El pronóstico del Servicio Meteorológico para la Región. Mañana fría, tarde cálida. ¿El fin de semana?

El pronóstico del Servicio Meteorológico para la Región. Mañana fría, tarde cálida. ¿El fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional, que se encuentra en conflicto con el Gobierno por despidos, informa que la mañana se presenta fría en la zona sur del Conurbano y con un banco de niebla delgado.

La temperatura mínima era de 8 grados y se espera que llegue a los 24 con el correr de las horas. Cielo algo a ligeramente nublado, informa el SMN.

Asimismo, el sábado será una jornada con cielo parcialmente nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 13 y los 23 grados.

Chaparrones, es el pronóstico para la mañana y madrugada del domingo, mientras que el resto de la jornada será ventosa. El frío se hará sentir, ya que la temperatura no superará los 17 grados.