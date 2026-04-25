Adrogué: Villa Lola anunció su cierre, a meses de la apertura

Villa Lola abrió sus puertas en noviembre, pero tras cinco meses se anunció el "cierre definitivo". La librería de la casona histórica se despide.

Villa Lola abrió sus puertas en noviembre, pero tras cinco meses se anunció el "cierre definitivo". La librería de la casona histórica se despide.

Tras cinco meses, la librería Villa Lola de Adrogué anunció su cierre definitivo. “Despedirlo no es fácil”, señalaron desde el espacio que abrió sus puertas en noviembre del año pasado.

“Con tristeza compartimos que Villa Lola cerrará sus puertas el próximo 30 de abril”, anuncia Villa Lola en sus redes sociales.

Destaca que “este espacio nació para ser un lugar de encuentro, de lecturas y de afectos, y despedirlo no es fácil”. “Nos quedamos con la alegría de cada conversación, cada libro compartido y cada persona que le dio vida a este proyecto”, agrega el texto.

“Agradecemos de corazón a quienes nos acompañaron en este camino: su presencia fue el verdadero sentido de Villa Lola”, concluye.

Con una superficie total de 786 metros cuadrados, de los cuales 258 están cubiertos y 528 descubiertos, la librería, que alberga más de 60.000 libros y cuenta con un espacio destinado a café y actividades culturales, abrió sus puertas en noviembre pasado.

Incluso, el Municipio de Almirante Brown la declaró de Interés Municipal y Cultural, “reconociendo su valioso aporte a la promoción de la lectura, la cultura y la integración comunitaria browniana”.

La casona, un ícono arquitectónico de principios del siglo XX, fue restaurada respetando su patrimonio original y se lleva todas las miradas de los vecinos que pasan por la plaza San Martín, frente a la estación ferroviaria de Adrogué.