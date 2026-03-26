Fentanilo contaminado: La AGN audita a la ANMAT y convoca a familiares de víctimas

La Auditoría General de la Nación reactivó una auditoría sobre la ANMAT en medio de la causa judicial y convocó a familiares para definir los pasos a seguir.

La Auditoría General de la Nación reactivó una auditoría sobre la ANMAT en medio de la causa judicial y convocó a familiares para definir los pasos a seguir.

La causa por el fentanilo contaminado suma un nuevo capítulo con la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN), que avanza en una auditoría de gestión sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). En ese marco, este jueves 26 de marzo se realizará un taller de planificación participativa con familiares de víctimas para delinear el alcance de la investigación.

Según informaron fuentes oficiales, el encuentro se desarrollará a las 10:30 en el Edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín y tiene como objetivo incorporar la mirada de los afectados en el proceso de auditoría. La medida se da en un contexto atravesado por una causa judicial en curso que investiga responsabilidades estatales, incluyendo al Ministerio de Salud, la ANMAT y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), además de una comisión investigadora cuyos informes aún no derivaron en cambios estructurales.

De acuerdo con la investigación encabezada por el juez Ernesto Kreplak, el caso del fentanilo contaminado dejó al descubierto graves fallas en los controles sanitarios, con deficiencias en la detección temprana, antecedentes ignorados y un sistema de trazabilidad que no logró retirar a tiempo el producto adulterado. La Justicia determinó que el lote cuestionado presentaba múltiples irregularidades en su proceso de fabricación.

En paralelo, la Justicia Federal confirmó que son 111 las víctimas fatales vinculadas al opioide adulterado, tras analizar 159 casos durante la feria judicial. En la causa hay 14 personas procesadas y detenidas, entre ellas el empresario Ariel García Furfaro, señalado como coautor en la adulteración de sustancias medicinales que derivaron en al menos 20 muertes, en el marco de un entramado que involucra a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.