Juicio por la muerte de Diego Maradona: Verónica Ojeda responsabilizó al equipo médico

En el quinto día del juicio por la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda apuntó contra Leopoldo Luque y Agustina Cosachov y reveló la existencia de un audio clave sobre la internación domiciliaria.

En el quinto día del juicio por la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda apuntó contra Leopoldo Luque y Agustina Cosachov y reveló la existencia de un audio clave sobre la internación domiciliaria.

El juicio por la muerte de Diego Maradona sumó este martes una jornada cargada de tensión en los Tribunales de San Isidro, donde declaró Verónica Ojeda y responsabilizó directamente al equipo médico por las decisiones que derivaron en la internación domiciliaria del exfutbolista. También brindaron testimonio la hermana Rita Maradona y efectivos vinculados a la investigación.

Durante su declaración, Ojeda fue contundente al señalar a Leopoldo Luque y Agustina Cosachov como quienes impulsaron la modalidad de atención: “Ellos sugirieron una internación domiciliaria… nosotros dábamos el ok porque eran los profesionales”. Además, aseguró que Cosachov quedaba a cargo de la medicación en ese esquema.

Uno de los puntos más relevantes de su testimonio fue la revelación de un audio de una reunión clave previa a la externación: “Yo también la grabé. Tengo la grabación de una hora 45”, afirmó. Según explicó, el material fue resguardado por recomendación de su abogado, Mario Baudry, para ser incorporado como prueba en el expediente y eventualmente reproducido durante el juicio.

En paralelo, se repasaron declaraciones de la audiencia anterior, donde el oficial Lucas Gabriel Farías describió haber encontrado a Maradona “completamente hinchado” en una habitación que no parecía apta para cuidados médicos. En la misma línea, el médico Juan Carlos Pinto, quien firmó el certificado de defunción, aseguró que no había desfibrilador, respirador ni oxígeno: “Era un paciente de alto riesgo y debería haber tenido cuidados”, sostuvo.

Para la jornada de la tarde se espera la declaración del psicólogo Carlos Díaz, quien no llegó a testificar en el proceso anterior tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach. Su exposición podría aportar nuevos elementos clave en una causa que busca determinar responsabilidades en la muerte del ídolo argentino.