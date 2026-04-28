Transporte AMBA en emergencia: Empresas exigen aumentos al Gobierno por el aumento del gasoil

Las cámaras empresarias del transporte público del AMBA se reunirán con la Secretaría de Transporte ante la falta de respuestas por los mayores costos operativos y millonarias deudas en compensaciones.

Las cámaras empresarias del transporte público del AMBA se reunirán con la Secretaría de Transporte ante la falta de respuestas por los mayores costos operativos y millonarias deudas en compensaciones.

Las empresas de transporte público del AMBA se declararon en emergencia y mantendrán este jueves una reunión clave con la Secretaría de Transporte de la Nación, en busca de respuestas concretas ante el impacto del aumento del gasoil. El sector advierte que la situación es “insostenible” y que podrían profundizarse medidas que afecten el servicio.

El encuentro será encabezado por autoridades del área que conduce Mariano Plencovich, aunque desde las cámaras empresarias señalaron que aún no tienen precisiones sobre quiénes participarán. Según explicó Adrián Noriega, vocero de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la reunión ya estaba pautada previamente a los recientes cambios en el Gobierno.

Desde el sector remarcaron que continúan “sin recibir definiciones concretas” tanto del Gobierno Nacional como de la Provincia de Buenos Aires respecto a cómo se afrontarán los mayores costos derivados del incremento del combustible y otros insumos clave. Además, denunciaron que el Estado mantiene una deuda superior a los 128.000 millones de pesos en concepto de compensaciones.

En ese contexto, las cámaras empresarias exigieron “respuestas concretas, inmediatas y verificables” sobre los mecanismos y plazos de pago. Si bien ratificaron su compromiso con la continuidad del servicio, advirtieron que, de no haber soluciones en el corto plazo, podrían avanzar con una mayor racionalización de las prestaciones, lo que impactaría directamente en los usuarios del transporte público del AMBA.