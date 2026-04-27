Sensación térmica de 4.2º para comenzar el lunes

El Servicio Meteorológico informa que la mínima prevista para hoy es de 7 grados pero la sensación térmica es inferior.

El Servicio Meteorológico informa que la mínima prevista para hoy es de 7 grados pero la sensación térmica es inferior.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anunciado una jornada fría en la zona sur del Conurbano y el pronóstico se cumplió: el lunes comenzó con 7 grados de mínima, pero la sensación térmica era de 4.2. La temperatura no superará los 17 grados hoy. Cielo algo nublado.

Asimismo, el reporte del organismo (que afronta un nuevo ajuste por decisión del Gobierno) advierte que la mínima del martes sería de 5 grados, por lo que puede sentirse aún más frío en la Región. Cielo parcial a mayormente nublado y máxima de 19.

La marca térmica del miércoles será de 22 grados y la mínima se ubica en 12, un respiro en una semana signada por el descenso de la temperatura, mientras que el cielo se mostrará mayormente nublado en la zona sur.

El SMN indica que las nubosidad se dispersa el jueves, lo que provocará un descenso en la mínima (7) pero la máxima se vuelve a ubicar en 22 y se repite el viernes, jornada con cielo parcialmente nublado y mínima de 12.