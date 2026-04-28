Causa ANDIS: Diego Spagnuolo se negó a declarar y crece la investigación

El ex titular del organismo está procesado y decidió no prestar declaración hasta que se realicen pericias clave sobre audios cuestionados en la causa ANDIS.

El ex titular del organismo está procesado y decidió no prestar declaración hasta que se realicen pericias clave sobre audios cuestionados en la causa ANDIS.

El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se negó a declarar en la causa ANDIS, donde se investiga un presunto esquema de corrupción con millonarios desvíos de fondos públicos. La decisión fue tomada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, luego de que los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaran su indagatoria.

Según trascendió, Spagnuolo optó por no brindar testimonio hasta que se lleve a cabo la pericia de los audios que impulsaron su salida del organismo. Tanto él como otros implicados sostienen que podría existir una “falsedad” en esas grabaciones, por lo que pidieron la nulidad de la causa al considerar que ese elemento podría comprometer la investigación.

En el expediente también fueron llamados a indagatoria otras 29 personas, entre ellas Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto lobbista de laboratorios y droguerías. La causa apunta a un entramado más amplio que incluiría a empresarios del sector sanitario y posibles vínculos con funcionarios de alto rango.

De acuerdo con el juez Ariel Lijo, la organización “habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero de manera ilegal” en perjuicio del Estado. La investigación busca determinar el desvío de más de $75.000 millones del erario público hacia un grupo reducido, mientras que Spagnuolo ya fue procesado por cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.