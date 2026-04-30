Almirante Brown realiza aptos físicos a niños y adolescentes deportistas

Las áreas de Salud y Deportes del Municipio de Almirante Brown, llevan adelante operativos masivos de controles médicos preventivos destinados a niños, niñas y adolescentes que participan en ligas de fútbol infantil y otras disciplinas deportivas del distrito y que requieren tener de su apto físico actualizado.

La iniciativa, de carácter gratuito y descentralizado, tiene como objetivo promover la prevención y el cuidado de la salud en edades tempranas, acompañando el desarrollo de actividades deportivas seguras. Los controles están dirigidos principalmente a chicos de entre 6 y 13 años, cuyas ligas solicitan la realización del Apto Físico como requisito para la actividad.

Los operativos se desarrollan en conjunto con la Coordinación de Clubes de Barrio y las Ligas Amateurs del Instituto Municipal del Deporte, en función de los plazos y requisitos establecidos por los más de 40 clubes participantes.

Las evaluaciones se realizan a través de la red asistencial del primer nivel de atención, es decir, en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), y también en clubes del distrito, según las necesidades.

Estos controles tienen lugar durante todo el año y se intensifican mediante jornadas específicas cuando la demanda lo requiere.

Cada operativo contempla tres instancias fundamentales: una primera evaluación de enfermería, donde se registran peso, talla y signos vitales de los jóvenes; una segunda instancia que incluye la realización de electrocardiogramas; y una tercera etapa de evaluación médica integral, en la que se completa el examen físico y se determina el apto para la práctica deportiva.

En promedio, cada jornada alcanza a más de 100 personas, consolidando un dispositivo territorial que garantiza el acceso a controles médicos de calidad en distintos puntos del distrito. En este marco, la última de estas iniciativas se concretó ayer en el Centro de Atención Primaria de la Salud N°32 de San José.

En este sentido, durante esta primera etapa ya se están concretando 1000 chequeos, y se prevé alcanzar un total de 3000 a lo largo del año, consolidando una política pública que prioriza la salud, la inclusión y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

Entre los clubes donde ya se realizaron estos operativos se encuentran 7 de Agosto, 2 de Abril, Bouchard, Pescadores y Martín Arín, entre otros. En tanto, en las próximas semanas se prevé avanzar en instituciones como 2 de Enero, San Martín de Mármol, La Espiga, Ministro Rivadavia, La Cumbre, Colegiales, Acción y Progreso, Juniors, 15 de Enero, Gorriti, Tsuji, Sociedad Italiana, Estrella Argentina, Defensores de Glew, Libertad, Primera Junta, Malvinas, Martín Fierro y 9 de Julio Almafuerte, entre otros.