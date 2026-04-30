Aumento de tarifas de gas: el Gobierno oficializó nuevos cuadros para mayo

El aumento de tarifas de gas fue aprobado por el Gobierno y comenzará a regir en mayo para usuarios de Metrogas y otras distribuidoras, en un contexto de restricciones de GNC por la baja de temperaturas.

El aumento de tarifas de gas fue aprobado por el Gobierno y comenzará a regir en mayo para usuarios de Metrogas y otras distribuidoras, en un contexto de restricciones de GNC por la baja de temperaturas.

El aumento de tarifas de gas fue formalizado mediante la Resolución 463/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Marcelo Nachón. La medida establece nuevos cuadros tarifarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en línea con los lineamientos de la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, en el marco de la emergencia energética vigente desde 2023.

En detalle, los usuarios residenciales sin subsidios tendrán un cargo fijo mensual de $3976,22 en la categoría más baja (R1) en la Ciudad de Buenos Aires y de $4591,88 en la provincia. En los segmentos de mayor consumo (R4), los valores ascienden a $94.995,74 en Capital Federal y $51.624,44 en territorio bonaerense, mientras que el precio del metro cúbico de gas se fijó en $281,33 para la mayoría de los hogares.

Asimismo, la resolución incorpora el Precio Anual Uniforme (PAU), que define el costo del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), y mantiene el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para usuarios vulnerables. En este escenario, el aumento de tarifas de gas previsto para mayo se ubicaría entre el 1% y el 3%, aunque el impacto final dependerá de variables como el tipo de cambio, los costos de distribución y el nivel de subsidios aplicado en cada caso.