Menos frecuencia y más caro: El boleto de colectivo aumenta un 5,4% en mayo y crece el malestar por el servicio

El aumento del boleto de colectivo en el AMBA entrará en vigencia en mayo con una suba del 5,4%. La actualización se da en un contexto de recorte de frecuencias y quejas de usuarios por el deterioro del servicio.

El aumento del boleto de colectivo en el AMBA entrará en vigencia en mayo con una suba del 5,4%. La actualización se da en un contexto de recorte de frecuencias y quejas de usuarios por el deterioro del servicio.

El aumento del boleto de colectivo en el AMBA comenzará a aplicarse desde mayo con un incremento del 5,4% en las líneas urbanas e interurbanas del conurbano bonaerense, como parte del esquema de ajustes mensuales definido por el Gobierno. La medida impactará de lleno en el bolsillo de millones de usuarios que dependen del transporte público a diario.

La suba responde al mecanismo de indexación que combina el último dato de inflación —3,4% en marzo— con un adicional del 2%. En paralelo, en el Gran La Plata el incremento será mayor y podría alcanzar hasta el 11%, marcando una diferencia significativa en la región respecto del resto del AMBA.

Con los nuevos valores, el boleto mínimo (0 a 3 km) pasará a costar $918 con tarifa plena y $413 con tarifa social, mientras que la tarifa sin SUBE nominalizada ascenderá a $1.460. En los tramos siguientes, los precios serán de $1.023 (3 a 6 km), $1.101 (6 a 12 km), $1.180 (12 a 27 km) y $1.259 (más de 27 km), reflejando el impacto del ajuste en toda la escala tarifaria.

El incremento llega en un contexto de creciente malestar entre los usuarios, quienes denuncian que el servicio de colectivos empeoró en el último mes por la reducción de frecuencias en varias líneas del AMBA. La menor disponibilidad de unidades genera demoras, mayor congestión y complica especialmente los horarios pico, profundizando las críticas frente a una nueva suba del boleto.