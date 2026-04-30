Milei visitó al portaaviones estadounidense USS Nimitz en el Mar Argentino

El presidente Javier Milei participó de los ejercicios Passex 2026 en Mar del Plata y recorrió el portaaviones USS Nimitz, en una señal de acercamiento estratégico con Washington.

El presidente Javier Milei participó de los ejercicios Passex 2026 en Mar del Plata y recorrió el portaaviones USS Nimitz, en una señal de acercamiento estratégico con Washington.

El presidente Javier Milei encabezó este jueves una visita al portaaviones USS Nimitz, en el marco de los ejercicios navales Passex 2026 que se desarrollan en el agua de Mar del Plata. La actividad forma parte de una agenda orientada a fortalecer la cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos.

El mandatario arribó poco después de las 10 acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti. La delegación fue recibida por el comandante del buque, el capitán Joseph J. Furco, junto al embajador Peter Lamelas.

Como parte de la jornada, Milei se trasladó a la cubierta del portaaviones a bordo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense. Allí realizó un recorrido oficial y presenció una demostración aérea con aviones F/A-18 Hornet y helicópteros MH-60 Seahawk, en una exhibición de capacidades operativas conjuntas.

Las maniobras fueron autorizadas mediante el Decreto 264/2026 y apuntan a mejorar la interoperabilidad entre ambas fuerzas, así como optimizar la preparación de las tripulaciones. También participaron el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, junto a oficiales argentinos que intervienen en la planificación táctica de los ejercicios.