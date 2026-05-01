Un Día de los Trabajadores con salarios congelados y despidos que crecen

Este 1º de Mayo, Día de los Trabajadores, encuentra a la gran mayoría de los trabajadores argentinos en una encrucijada extremadamente complicada, con una caída generalizada del poder adquisitivo de los salarios y la amenaza de desocupación ante el constante cierre de empresas, comercios y fábricas.

El Día de los Trabajadores que rinde homenaje a las luchas obreras que se produjeron allá por 1886 en Chicago para lograr la jornada de ocho horas, cuando se trabajaban 14 y a veces más. En esta fecha, 140 años atrás, las protestas obreras fueron violentamente reprimidas por la policía arrojando de decenas de muertos. Tres años después, en París, la Conferencia Internacional de Trabajadores fijó el 1º de Mayo de cada año como el Día de los Trabajadores en recuerdo de aquellos «mártires de Chicago».

En nuestro país y a lo largo de los años y al compás de la realidad política y económica, el Día de los Trabajadores se ha conmemorado de muchas maneras. Desde la clandestinidad, en dictadura o en democracia; en momentos de crecimiento y expansión económica a períodos de crisis y penurias.

En estos años, la apertura importadora sin control ni medida que viene llevando adelante el gobierno, combinada con un cepo a los ingresos que derrumbó la capacidad de compra de los trabajadores, provocó que literalmente se derrumbara el consumo y la actividad económica. De inmediato comenzaron los quebrantos de empresas y con ello el aumento de la desocupación, fenómeno que ya es la primera preocupación de los argentinos tal como reflejan las últimas encuestas.

Hoy los trabajadores están en problemas. Aquellos que lo tienen en muchos casos se ven obligado a buscar un segundo trabajo para completar ingresos; mientras que los se quedan sin empleo ya casi no logran reinsertarse en el mercado formal y, en el mejor de los casos, deben dedicarse al cuentapropismo, sin aportes previsionales ni obra social.

Conmemorar el Día de los Trabajadores en estas circunstancias obliga a pensar en la necesidad de encontrar las herramientas y las instituciones para enfrentar los desafíos políticos y económicos generados por un gobierno atado a un modelo teórico inflexible que está provocando una verdadera destrucción del entramado industrial y comercial. Hoy defender a los trabajadores es defender a la producción nacional y a la industria argentina.