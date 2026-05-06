Los requisitos para acceder al subsidio del gas, que aumenta en mayo

Quienes estén en condiciones de recibir el subsidio recibirán un 75% de bonificación sobre el bloque de consumo subsidiado.

Quienes estén en condiciones de recibir el subsidio recibirán un 75% de bonificación sobre el bloque de consumo subsidiado.

El Gobierno aumentó esta semana la proporción de los subsidios al gas en las tarifas de mayo. ¿Quiénes son los que pueden acceder al beneficio?

Durante mayo, los usuarios de gas natural y propano por red, incorporados dentro del régimen Subsidios Energéticos Focalizados, recibirán un 75% de bonificación total sobre el bloque de consumo subsidiado.

Es que el Gobierno aplicó un aumento adicional del 25% al subsidio de 50% general ya establecido para los meses de mayor consumo.

El subsidio debe gestionarse mediante la página oficial del Ministerio de Economía. Los usuarios que ya están inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tienen que volver a hacer el trámite.

Tampoco se tendrán que volver a registrar, para acceder a la bonificación adicional, aquellos que ya hayan realizado la gestión bajo el actual régimen de subsidios.

Requisitos

Para acceder a los subsidios focalizados, los hogares, considerando en conjunto a sus integrantes, deberán tener ingresos netos menores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 según INDEC. Actualmente el valor tope asciende a $4.303.391,43.

También serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan: Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP, uno que posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o con Certificado Único de Discapacidad (CUD).