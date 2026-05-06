Copa Libertadores: Lanús sufrió una goleada y debe recuperarse

Lanús cayó por 4 a 0 ante Always Ready por la Fecha 4 del Gripo G de la Copa Libertadores. Visitará a Liga de Quito en Ecuador.

Lanús cayó por 4 a 0 ante Always Ready por la Fecha 4 del Gripo G de la Copa Libertadores. Visitará a Liga de Quito en Ecuador.

Lanús sufrió una dura derrota por 4 a 0 ante Always Ready, en el estadio Municipal de El Alto, por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, y dejó pasar una chance importante para acomodarse en la zona de clasificación a los octavos de final.

El conjunto boliviano abrió el marcador a los 25 minutos del primer tiempo, con un gol de Richet Gómez, y amplió la diferencia sobre el cierre de la etapa inicial por medio de Enrique Triverio, que puso el 2 a 0 a los 45.

En el complemento, Lanús no tuvo reacción y recibió otro golpe apenas iniciado el segundo tiempo, cuando Joel Amoroso marcó el tercero. Ya sobre el final, Marcelo Suárez selló el 4 a 0 definitivo a los 43 minutos.

Con este resultado, el equipo de Mauricio Pellegrino quedó golpeado en una zona pareja y ahora deberá recuperarse en la próxima presentación, cuando visite a Liga de Quito, en Ecuador, por la quinta fecha.