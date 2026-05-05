Alivio en Temperley: Julián Carrasco recibió el alta tras su operación de ligamentos

Se trata de la segunda intervención de este tipo en la carrera del futbolista, ya que anteriormente había sufrido la misma lesión en su rodilla izquierda, mientras que en esta oportunidad fue en la derecha.

Se trata de la segunda intervención de este tipo en la carrera del futbolista, ya que anteriormente había sufrido la misma lesión en su rodilla izquierda, mientras que en esta oportunidad fue en la derecha.

El Club Atlético Temperley informó que el jugador Julián Carrasco recibió el alta médica este martes luego de haber sido intervenido quirúrgicamente con éxito por su lesión en el ligamento cruzado anterior, en una noticia que lleva alivio a los hinchas celestes.

La operación se realizó el lunes y estuvo a cargo del doctor Batista, mientras que el tratamiento y seguimiento de la recuperación quedarán bajo la órbita de Boca Juniors, club dueño de su pase. Además, se trata de la segunda intervención de este tipo en la carrera del futbolista, ya que anteriormente había sufrido la misma lesión en su rodilla izquierda, mientras que en esta oportunidad fue en la derecha.

El mediocampista afrontará ahora una rehabilitación prolongada que lo mantendría fuera de las canchas hasta fin de año. En ese contexto, su contrato con Temperley, vigente hasta diciembre, se vería afectado ya que no llegaría a volver a jugar en lo que resta de la temporada.

De esta manera, todo indica que Julián Carrasco finalizará su vínculo con el Gasolero y regresará a Boca Juniors una vez completada su recuperación. Desde el club y los hinchas el mensaje es unánime: “fuerza Julián, todo Temperley acompaña este momento y espera su pronta vuelta” cerró el comunicado el club.