El cruce entre Cavallo y Caputo por el rumbo de la economía

Domingo Cavallo lo tildó de "trader", mientras que Luis "Toto" Caputo le tiró con el corralito. ¿Qué hizo Javier Milei?

Domingo Cavallo lo tildó de "trader", mientras que Luis "Toto" Caputo le tiró con el corralito. ¿Qué hizo Javier Milei?

El ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo se refirió en forma despectiva al actual titular de la cartera que lo tuvo de titular en varios períodos del país y Luis “Toto” Caputo lo cruzó fuerte en las redes sociales.

“Caputo es un trader, no tiene ninguna teoría”, sentenció Cavallo. Luego aseguró que el actual ministro de Economía “no tiene un esquema o base conceptual con la que razona”.

“Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”, escribió Caputo en la red social X.

“Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy. Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir HORRORES de pronósticos“, continuó.

Finalmente, le pidió: “Quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor”.

Milei lo “bloqueó”

Cavallo aseguró que el presidente Javier Milei lo bloqueó de sus canales de comunicación luego de una serie de cuestionamientos públicos a su gestión.

“Me bloqueó totalmente”, sostuvo Cavallo al ser consultado sobre si aún mantenía diálogo con el mandatario, y precisó que la decisión incluyó tanto la aplicación WhatsApp como la red social X.