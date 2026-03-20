La canasta energética superó los $210.000 en el AMBA

El monto de la canasta energética representa un incremento de 11,4% respecto al mes anterior y un 46% superior al registrado en marzo de 2025.

El monto de la canasta energética representa un incremento de 11,4% respecto al mes anterior y un 46% superior al registrado en marzo de 2025.

Un hogar promedio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin subsidios afecta $213.557 en marzo de su presupuesto para cubrir sus necesidades de energía, transporte y agua potable.

Representa un incremento de 11,4% respecto al mes anterior y un 46% superior al registrado en marzo de 2025.

El rubro con mayor impacto en el presupuesto es el transporte, con un gasto mensual de $101.026 y una suba del 14,8% frente a febrero.

En cuanto a la energía, un usuario de ingresos altos (N1) paga en promedio $49.462 por electricidad y $28.025 por gas natural, mientras que la factura media de agua se ubicó en $35.045.

Los datos corresponden al Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET). El informe detalla que “los incrementos de tarifas en todos los servicios explican el aumento de la canasta” y que el transporte se mantiene como el gasto de mayor peso sobre los ingresos del hogar.

Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos en la región se incrementó un 591%. En el mismo periodo, el índice general de precios aumentó un 203%.

El gasto total en servicios representa hoy el 12,3% del salario promedio registrado, estimado en $1.741.460 para el mes de marzo.