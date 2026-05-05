Aerolíneas Argentinas elimina el carry on gratis en vuelos de cabotaje

La nueva política de equipaje de Aerolíneas Argentinas ya rige desde mayo y afecta a las tarifas más económicas, que ahora solo incluyen un bolso pequeño de hasta 3 kilos.

La nueva política de equipaje de Aerolíneas Argentinas ya rige desde mayo y afecta a las tarifas más económicas, que ahora solo incluyen un bolso pequeño de hasta 3 kilos.

La decisión de Aerolíneas Argentinas de eliminar el carry on gratuito en vuelos de cabotaje marca un cambio clave en su política comercial. Desde mayo, quienes compren el pasaje más barato solo podrán llevar un bolso pequeño o mochila de hasta 3 kilos, mientras que el equipaje de mano tradicional deberá abonarse como un adicional.

Esta medida se suma a otros cambios implementados recientemente por la compañía, como el cobro por la selección anticipada de asientos y la incorporación de recargos por combustible en medio del conflicto en Medio Oriente. De esta manera, la aerolínea avanza hacia un esquema de tarifas segmentadas, similar al de las compañías low cost.

Según informaron desde la empresa, al momento de realizar la compra del pasaje, los usuarios verán un mensaje aclarando que solo tienen incluido un equipaje de mano de hasta 3 kilos. Además, se les ofrecerá la opción de sumar equipaje adicional antes de finalizar la compra o a través del apartado de “Servicios Adicionales”.

En cuanto a los costos, agregar un carry on de hasta 8 kilos tendrá un valor inicial de $42.350 por tramo, lo que puede encarecer considerablemente el precio final del vuelo. Desde la empresa explicaron que la medida busca ofrecer tarifas base más competitivas, aunque aclararon que no aplica para vuelos internacionales ni para pasajes ya emitidos, y que a partir de la categoría Plus el equipaje de mano continuará incluido.