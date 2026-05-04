El pronóstico para esta semana en la zona sur del Conurbano

Cielo parcialmente nublado y máxima de 21 grados, el pronóstico del SMN para este lunes. Hacia el fin de semana baja la temperatura.

Cielo parcialmente nublado y máxima de 21 grados, el pronóstico del SMN para este lunes. Hacia el fin de semana baja la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una semana con buenas condiciones, en general, para la zona sur del Conurbano. Hacia el fin de semana desciende significativamente la temperatura, dejando mínimas de un dígito y máximas bajas.

Este lunes, ya promediando el otoño, se presenta con cielo parcialmente nublado en la Región y de acuerdo al reporte matutino del organismo, la temperatura se moverá entre los 8 y los 21 grados.

Asimismo, el martes la temperatura se moverá entre los 13 y los 23 grados, mientras que las nubes ganan terreno. La marca térmica del miércoles será de 24 grados, la jornada cierra con tormentas en zona sur.

En tanto, el jueves se presentará, de acuerdo al Servicio Meteorológico, con cielo nublado: la mínima se ubica en 15 grados y la máxima será de 20.

¿Cómo sigue? Descenso de la temperaturas. El viernes se presentará con cielo mayormente nublado y ventoso por la noche, la temperatura se moverá entre los 8 y los 16 grados.

Se repite la mínima de 8 el sábado, jornada ventosa en la cual la máxima no superará los 15 grados en la zona sur del Conurbano. La temperatura se moverá entre los 6 y los 16 grados el domingo.