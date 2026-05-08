Cambio de reglas para choferes de aplicación: licencia profesional y seguro especial

A partir de un fallo judicial, hay un cambio en las reglas para los choferes de aplicación que se desempeñen en la Ciudad de Buenos Aires. Los nuevos requisitos.

A partir de un fallo judicial, hay un cambio en las reglas para los choferes de aplicación que se desempeñen en la Ciudad de Buenos Aires. Los nuevos requisitos.

Los choferes de aplicación -Uber, Cabify y DiDi- en la Ciudad de Buenos Aires ahora deberán tramitar una licencia profesional y contar con seguros especiales para poder seguir trabajando.

La medida surge de un reciente fallo de la Justicia porteña que busca igualar las reglas con las que ya cumplen taxis y remises, y constituye una complicación para quienes ejercían la actividad como “changa” para llegar a fin de mes.

La resolución fue tomada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad, luego de un reclamo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis.

Los jueces entendieron que las plataformas digitales prestan un servicio de transporte de pasajeros y que, por lo tanto, no pueden funcionar por fuera de los controles y exigencias que rigen para el resto del sector.

Según el fallo, mientras no exista una ley específica que regule a Uber, Cabify y DiDi, sus conductores deberán cumplir los mismos requisitos que los taxistas, incluyendo habilitaciones, seguros y licencias profesionales.

Principales requisitos