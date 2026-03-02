En Lomas de Zamora un mecánico fue detenido por simular el robo de su auto

Un mecánico de 50 años denunció que le habían robado el auto en Lomas de Zamora fue detendido *días más tarde, luego de descubrir que se trataba de un intento de estafa para cobrar el dinero del seguro.

Todo comenzó el 22 de febrero, cuando el hombre acudió a la Comisaría 1° lomense y radicó una denuncia por el robo de su camioneta Peugeot Partner bordó. De acuerdo a su relato, el episodio habría ocurrido en la intersección de Juan José Paso y Verdi.

Sin embargo, los policías notaron inconsistencias en la versión de la presunta víctima por lo que se se dispuso la realización de una investigación en colaboración con personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), para verificar si realmente ocurrió el asalto.

Tras el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, los investigadores obtuvieron imágenes que desmintieron el supuesto robo y lograron establecer que se trataba de un intento de estafa con la intención de obtener la indemnización del seguro.

La principal hipótesis que analizan en la causa es que el acusado, propietario de un taller mecánico, habría desarmado el auto para acompañar su versión, evitando que se encontrara el vehículo por lo cual el el sospechoso fue detenido e imputado por el delito de falsa denuncia y tentativa de estafa aunque ya recuperó la libertad.

En el caso interviene la UFI N°8 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Jorge Grieco, que trabaja en esclarecer las circunstancias de la denuncia y determinar responsabilidades