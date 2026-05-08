Alerta máxima en la costa atlántica: se esperan olas de más de 7 metros

El Servicio Meteorológico mantiene una alerta naranja por fuertes vientos, marejada y olas que podrían superar los 7 metros de altura.

El Servicio Meteorológico mantiene una alerta naranja por fuertes vientos, marejada y olas que podrían superar los 7 metros de altura.

La ciclogénesis que golpeó a la provincia de Buenos Aires todavía no terminó y ahora la preocupación está puesta en la Costa Atlántica, donde el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja por fuertes vientos, marejada y olas que podrían superar los 7 metros de altura durante el fin de semana.

El fenómeno avanzó hacia el mar luego de dejar lluvias intensas, granizo y destrozos en distintas localidades bonaerenses. Ahora, el foco está sobre ciudades costeras como Mar del Plata y Necochea, donde ya se registraron calles anegadas, evacuados y suspensión de clases por prevención.

Según los últimos pronósticos, entre la noche del viernes y el sábado podrían registrarse ráfagas de entre 90 y 100 kilómetros por hora sobre distintos sectores de la costa bonaerense. En alta mar, incluso, se esperan olas de hasta 12 metros.

Las recomendaciones del SMN