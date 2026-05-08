Servicio reducido de distintas líneas de colectivo por falta de pago

Las líneas que opera MOQSA, que unen Capital Federal con el Conurbano, funcionan con servicio reducido, luego de que se levantar el paro.

Las líneas que opera MOQSA, que unen Capital Federal con el Conurbano, funcionan con servicio reducido, luego de que se levantar el paro.

Miles de pasajeros se vieron afectados por un paro de choferes de MOQSA (Micro Ómnibus Quilmes S.A.), que opera las líneas 22, 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619. Las unidades conectan Berazategui, Quilmes y Florencio Varela con la Ciudad de Buenos Aires.

“Ante la falta de acreditación del subsidio y dada la posibilidad de una medida gremial para el día viernes, informamos que nos encontramos en instancia de negociación para poder operar con un esquema de servicio reducido para garantizar la movilidad de los pasajeros”, precisó la empresa.

Así, los choferes de la empresa de colectivo MOQSA retomaron sus tareas luego de que se les acreditara parte de sus salarios.

La empresa informó que se abonó el 50% en los casos en los que los salarios superen los 500.000 pesos, si ésta fuera la totalidad se abona el 100 por ciento y si la mitad es inferior, de todos modos se abonará ese monto.

Además, informaron que se utilizó el dinero destinado al combustible para poder cumplir, pero hay incertidumbre -si los subsidios no llegan- sobre si habrá o no servicios durante el fin de semana.