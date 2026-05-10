Caso “Propofest”: Delfina Lanusse rompió el silencio tras su procesamiento

La médica residente procesada en la causa por el presunto robo de propofol aseguró que “las cosas se van a aclarar” y manifestó su confianza en la investigación judicial.

La médica residente procesada en la causa por el presunto robo de propofol aseguró que “las cosas se van a aclarar” y manifestó su confianza en la investigación judicial.

Delfina “Fini” Lanusse, la médica residente de anestesiología procesada en la denominada causa “Propofest”, realizó un breve descargo público luego de más de un mes del avance judicial en su contra. A través de sus redes sociales, sostuvo que confía en que la situación “se va a aclarar” y remarcó que la Justicia continúa trabajando sobre el expediente.

Sin brindar precisiones sobre la acusación, Lanusse explicó que por el momento no puede hacer declaraciones profundas acerca del caso. Sin embargo, dejó en claro que mantiene expectativas favorables respecto del desarrollo judicial y evitó confrontar públicamente con las medidas adoptadas por el juzgado interviniente.

La joven fue procesada junto al anestesista Hernán Boveri en el marco de una investigación que analiza el presunto robo de propofol del Hospital Italiano. Según la causa, la sustancia habría sido utilizada en encuentros privados que trascendieron mediáticamente bajo el nombre de “Propofest”. Además del procesamiento, la Justicia dispuso un embargo superior a los 30 millones de pesos sobre sus bienes.

Mientras la defensa de Lanusse insiste en que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación y trabaja para revertir las medidas judiciales, el expediente continúa generando fuerte repercusión pública. El caso combina presuntas irregularidades médicas, consumo de sustancias controladas y la muerte de un anestesista vinculada a la investigación, por lo que se esperan nuevas definiciones judiciales en las próximas semanas.