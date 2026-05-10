Incendio en Temperley: una falla en la chimenea provocó graves daños en una vivienda

El fuego se habría originado por un inconveniente en la chimenea y obligó a la intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.

El fuego se habría originado por un inconveniente en la chimenea y obligó a la intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.

Un incendio en Temperley provocó importantes daños materiales en una vivienda ubicada sobre la calle Pichincha al 1400, a pocas cuadras de la estación Hospital Español del Tren Roca. El fuego se habría originado por un inconveniente en la chimenea y obligó a la intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, las llamas comenzaron en el sector de la chimenea de la propiedad y rápidamente se expandieron hacia otras partes de la casa.

Se desplegó un operativo en toda la cuadra con la participación de dos dotaciones y ocho bomberos bajo las órdenes del Sargento 1° Claudio Deluca. Además, colaboraron efectivos policiales de la jurisdicción para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad en la zona mientras se desarrollaban las tareas.

Tras cortar la circulación vehicular sobre Pichincha, los Bomberos lograron ingresar al inmueble y sofocar las llamas. Sin embargo, el incendio causó daños materiales de consideración, especialmente en el techo de la vivienda, por lo que los rescatistas debieron desmontar parte de la estructura para evitar nuevos focos. Afortunadamente, no hubo personas heridas ni traslados hospitalarios.