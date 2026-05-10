Detuvieron a “La impostora”, una mujer acusada de hacerse pasar por funcionaria judicial

Según informaron fuentes oficiales, la sospechosa simulaba ser secretaria del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 para contactar a víctimas y ofrecer supuestos acuerdos extrajudiciales vinculados a expedientes federales.

Según informaron fuentes oficiales, la sospechosa simulaba ser secretaria del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 para contactar a víctimas y ofrecer supuestos acuerdos extrajudiciales vinculados a expedientes federales.

Una mujer fue detenida en la localidad bonaerense de Wilde acusada de hacerse pasar por una autoridad judicial para ofrecer supuestos arreglos extrajudiciales a cambio de grandes sumas de dinero. El procedimiento fue realizado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina en el marco de una causa por presunta estafa y usurpación de funciones.

La investigación se inició por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo del juez Julián Daniel Ercolini, con intervención de la Secretaría N°23 encabezada por Paola Yanina Kohen. Según informaron fuentes oficiales, la sospechosa simulaba ser secretaria del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 para contactar a víctimas y ofrecer supuestos acuerdos extrajudiciales vinculados a expedientes federales.

De acuerdo con la pesquisa, la acusada primero se ganaba la confianza de las damnificadas y luego solicitaba importantes sumas de dinero bajo la promesa de resolver causas judiciales de manera informal. A partir de distintas tareas de inteligencia y análisis de información, los investigadores lograron identificar a la mujer y establecer que residía en Wilde, partido de Avellaneda.

Con las pruebas reunidas y la autorización judicial correspondiente, efectivos de la PFA allanaron una vivienda ubicada sobre la calle Lobos al 1600, donde concretaron la detención de la sospechosa y secuestraron un teléfono celular que habría sido utilizado para cometer las maniobras investigadas. La imputada, de nacionalidad argentina y mayor de edad, quedó a disposición de la Justicia mientras avanza el proceso penal en su contra.