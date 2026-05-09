Ciclón extratropical en la Costa Atlántica: impactantes imágenes

Ráfagas de hasta 100 km/h y olas de más de siete metros en la Costa Atlántica. El peligro no pasó.

Ráfagas de hasta 100 km/h y olas de más de siete metros en la Costa Atlántica. El peligro no pasó.

Un potente ciclón extratropical golpea con extrema dureza a la Costa Atlántica, provocando olas de más de siete metros de altura, la destrucción de balnearios y una doble alerta amarilla que mantiene paralizada a toda la región.

El fenómeno, derivado de la ciclogénesis que afectó a diversos puntos del país, presenta condiciones críticas que, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se sostendrán al menos hasta el mediodía de este sábado.

En Mar del Plata, el Consorcio Regional Portuario conformó un “comité de emergencias” junto a Prefectura Naval y dispuso el cese total de la actividad en el puerto, ordenando el cierre de las escolleras norte y sur.

Asimismo, las autoridades solicitaron a los clubes náuticos la “suspensión total de actividades deportivas” y exigieron a los amarradores el “refuerzo de amarras” ante la violencia del oleaje que comenzó a intensificarse desde la noche del viernes.

El escenario en Necochea se presenta aún más grave, donde los vientos se incrementaron de manera violenta con ráfagas que oscilaron entre los 80 y 100 kilómetros por hora. Esta situación obligó a los organismos de seguridad a cerrar la Ruta 288, que permanece “inundada e intransitable”, además de clausurar el acceso a la zona de la escollera local.

Por su parte, en Monte Hermoso el avance del mar fue significativo y el agua se metió “dos cuadras hacia adentro”, dejando a gran parte de la ciudad sin suministro eléctrico. En Pinamar y Miramar el panorama es similar, con reportes de calles anegadas en la zona norte, actividad paralizada y una gran cantidad de árboles caídos.

En Miramar las ráfagas superaron los 70 kilómetros por hora, la Agencia Federal de Emergencias emitió una advertencia específica por la crecida del nivel del mar, señalando que las zonas más afectadas serían Puerto Ingeniero White, Puerto Belgrano y Puerto Rosales.

Por último, el SMN anticipó que, durante el transcurso del sábado, Villa Gesell y Punta Alta serán las zonas “más castigadas por las fuertes ráfagas de viento”.