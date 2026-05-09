Se viene la carrera solidaria del Centro VAE de Temperley

El Centro VAE, que pasa por una crítica situación por la emergencia en discapacidad, realiza un evento deportivo en el Parque de Lomas.

El Centro VAE, que pasa por una crítica situación por la emergencia en discapacidad, realiza un evento deportivo en el Parque de Lomas.

El Centro VAE (Volver a Enseñar), que atraviesa una situación dramática por el ajuste en discapacidad, realiza una carrera solidaria. Hay tiempo para inscribirse.

“Falta muy poquito para nuestra tercera edición de VAE Corre 2026. Va a ser un encuentro espectacular con sorpresas y sorteos”, señalaron desde la institución. Las inscripciones son en este link.

El evento, que se realizará el domingo 17 de mayo -a las 9- en el Parque Municipal “Eva Perón” de Lomas de Zamora, tiene dos propuestas: la carrera de 1 y 7 kilómetros, que tienen un costo de $25.000 y $28.000, respectivamente.

Del 11 al 15, de 8 a 16, se entregarán los kits en el centro, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen 10.802 de Temperley.

“Corré, caminá, participá !! No importa lo que elijas, veni y compartí una mañana diferente con nosotros”, reza la invitación, que además aclara que habrá “stands recreativos, cositas ricas, sorteos y mucho más”.