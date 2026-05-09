Se viene la carrera solidaria del Centro VAE de Temperley

El Centro VAE (Volver a Enseñar), que atraviesa una situación dramática por el ajuste en discapacidad, realiza una carrera solidaria. Hay tiempo para inscribirse.
“Falta muy poquito para nuestra tercera edición de VAE Corre 2026. Va a ser un encuentro espectacular con sorpresas y sorteos”, señalaron desde la institución. Las inscripciones son en este link.
El evento, que se realizará el domingo 17 de mayo -a las 9- en el Parque Municipal “Eva Perón” de Lomas de Zamora, tiene dos propuestas: la carrera de 1 y 7 kilómetros, que tienen un costo de $25.000 y $28.000, respectivamente.
Del 11 al 15, de 8 a 16, se entregarán los kits en el centro, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen 10.802 de Temperley.
“Corré, caminá, participá !! No importa lo que elijas, veni y compartí una mañana diferente con nosotros”, reza la invitación, que además aclara que habrá “stands recreativos, cositas ricas, sorteos y mucho más”.