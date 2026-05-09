Los Andes empató con Morón en Lomas de Zamora

Los Andes empató sin goles con Morón, el líder de la Zona A, y terminó con 10 en el choque válido por la Fecha 13 de la Primera Nacional.

Los Andes empató sin goles con Morón, el líder de la Zona A, y terminó con 10 en el choque válido por la Fecha 13 de la Primera Nacional.

Los Andes empató sin goles con el líder Morón, en un encuentro válido por la Fecha 13, se disputó en el Estadio Nuevo Francisco Urbano. El Milrayitas terminó con 10 por la expulsión de Blanco.

Leonardo Lemos mandó a la cancha a López; Leizza, Grance (Colombo), R Vuotto; Ortiz, Franco, González (Blanco), Cañete, Chamorro (Díaz); Asenjo, Viganoni (Villarreal)

El partido terminó sin cambios en el marcador, por lo que se repartieron los puntos, pero el local metió más presión y sin lugar a dudas, fue el que más lo intentó. Asenjo, Chamorro y Colombo fueron amonestados, mientras que Blanco fue expulsado por doble amarilla en el descuento.

El Milrayitas acumula 18 puntos en la Zona A de la Primera Nacional (producto de cuatro victorias, cinco empates y dos derrotas) y permanece en el tercer puesto de la tabla, en zona de Reducido. Recibe a Godoy Cruz el próximo fin de semana. El rival lidera con 22 (al cierre de esta edición).