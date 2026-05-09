ANSES comienza la semana próxima con el pago de las prestaciones

A partir del lunes comienzan a pagarse jubilaciones, asignaciones y pensiones. La fecha de pago es de acuerdo al último número del DNI.
Sede de la ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará este lunes 11 de mayo con el pago de las distintas prestaciones.

El cronograma de pagos de jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Cronograma de pagos

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo       
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo

 Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo

 Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

 Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

 Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

 Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

