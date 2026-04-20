Estudiantes de la UNLZ visitaron Cooperativa Apícola en San Vicente

Estudiantes extensionistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) visitaron las instalaciones de la Cooperativa Apícola San Vicente, donde fueron recibidos por su presidente, Ernesto Giovenco.

La visita formó parte de las actividades previstas en el Proyecto de Extensión Universitaria LOMAS XT 2025 denominado “Implementación de herramientas socioeconómicas en producciones apícolas de la zona de influencia de la UNLZ”, cuyos directores son Esteban Monzón, de las cátedras de Costos por Ciencias Económicas; y Javier Vázquez, de la cátedra de Producción Animal por la Facultad de Ciencias Agrarias.

Los estudiantes pudieron aprender sobre las distintas actividades que se realizan en la sala de extracción de la miel como así también recibir formación sobre los distintos cuidados que se realizan para que la miel sea envasada con la mayor calidad posible. La actividad se desarrolló el 6 de abril.

Dentro del marco del mismo proyecto, el 12 de abril los profesores Monzón y Vázquez disertaron en la 12ª edición de la Feria de la Miel de San Vicente, donde se encontraron con más de 30 productores apícolas e intercambiaron opiniones y saberes con respecto a la producción de miel y sus derivados, como así también las proyecciones del sector como alternativa de negocio.

El proyecto “Implementación de herramientas socioeconómicas en producciones apícolas de la zona de influencia de la UNLZ”, busca aportar valor a la actividad apícola desde el análisis de los costos como así también el uso de esa información para la mejora en la gestión de cada establecimiento.