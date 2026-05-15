Prorrogaron hasta 2027 el programa de entrega voluntaria de armas

El Senado aprobó y convirtió en ley el proyecto que contempla la entrega de armas y municiones para su destrucción. Otros temas de las sesión.

El Senado aprobó y convirtió en ley el proyecto que contempla la entrega de armas y municiones para su destrucción. Otros temas de las sesión.

El Senado convirtió en ley un proyecto votado en el 2024 en la Cámara de Diputados para regularizar la tenencia de armas de fuego y el programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.

Fue aprobado en general por 40 votos a favor contra 26 en contra y solo se voto por unanimidad el artículo referido a la prorroga del plan de entrega de armas.

Con 40 votos a favor y 26 en contra queda aprobado en general el proyecto de ley sobre regularización de armas de fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego — Senado Argentina (@SenadoArgentina) May 15, 2026

¿Cuáles son los puntos centrales? El proyecto -ahora ley- incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.

Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027. Aquellos que tengan posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas, lo pueda hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.

Se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC para quienes posean armas no autorizadas.

La agenda

En la primera parte de la sesión y luego de tratar diversas cuestiones de privilegio, el cuerpo avaló una serie de mociones de preferencia con dictamen para que puedan ser debatidas en las próximas sesiones.

Entre las mociones se encuentran proyectos vinculados a la emergencia de las pequeñas y medianas empresas, al sobreendeudamiento de las familias y la situación sanitaria nacional.

Pliegos judiciales

Seguidamente, la Cámara de Senadores dio ingreso de 61 pliegos judiciales remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

El pleno respaldó con 58 votos positivos y 11 negativos, la prórroga por cinco años del mandato de Carlos Alberto Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, correspondiente a la Vocalía VII.

Tratados internacionales

Por otra parte y, por unanimidad, se aprobaron los tratados internacionales con Singapur, Suiza y la República de San Marino que refieren al Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y Singapur suscripto en Río de Janeiro en diciembre de 2023 y a dos tratados de Seguridad Social: uno con Suiza, junto a su acuerdo administrativo (Buenos Aires, mayo de 2024), y otro con la República de San Marino, suscripto en agosto de 2023.

Reconocimiento al EAAF

Por último, el cuerpo aprobó un proyecto de declaración, tratado sobre tablas, presentado por los senadores cordobeses Luis Juez (Frente PRO) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas).

La iniciativa otorga un reconocimiento al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), al Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba y al Equipo de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto por su labor en la identificación de 29 personas desaparecidas durante la última dictadura militar en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio “La Perla”.

De la misma manera, obtuvo el respaldo unánime de todos los bloques un segundo proyecto de declaración que expresa su beneplácito por el 120º aniversario de la inauguración del Palacio del Congreso de la Nación, conmemorado el pasado 12 de mayo.