Cayó un hombre buscado por un intento de homicidio en San Vicente

Un joven fue detenido en las últimas horas, acusado por un intento de asesinato que se registró a fines de marzo en San Vicente.

Un joven fue detenido en las últimas horas, acusado por un intento de asesinato que se registró a fines de marzo en San Vicente.

Un hombre fue apuñalado a fines de marzo en San Vicente y su agresor huyó. Tras 19 días de búsqueda, la Policía logró dar con el paradero del sospechoso, quien fue aprehendido en el marco de un allanamiento.

Todo comenzó el 27 de marzo pasado, cuando Martín Jorge Nazareno Seco (20) salía de la casa para hacer unas compras en un comercio cercano y fue abordado por un joven, quien circulaba en bicicleta y sin mediar palabra, lo apuñaló.

Tras el ataque, se dio a la fuga a pie. La víctima, en tanto, fue trasladada a un centro de salud.

La Policía comenzó con la búsqueda del sospechoso, señalado por la pareja de la víctima, y tras 19 días, lograron dar con su paradero. Fue detenido en las últimas horas, en el marco de un allanamiento de urgencia.

La causa fue caratulada como “lesiones gravísimas” y “tentativa de homicidio”, está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de San Vicente.