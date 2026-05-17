Día de la Armada Argentina: por qué se conmemora este 17 de mayo

Cada 17 de mayo se celebra en el país el Día de la Armada Argentina, una jornada que conmemora el Combate Naval de Montevideo de 1814, considerado uno de los hechos más importantes en el proceso de independencia nacional. La batalla marcó el nacimiento de la fuerza naval argentina y consolidó el control patriota sobre el Río de la Plata.

La escuadra revolucionaria estuvo comandada por Guillermo Brown, quien logró derrotar a la flota realista española apostada en la Banda Oriental. La victoria permitió cortar el dominio naval de España y avanzar sobre Montevideo, uno de los últimos bastiones coloniales de la región.

El impacto estratégico del triunfo fue determinante para fortalecer la Revolución de Mayo y acelerar el camino hacia la emancipación. Por ese motivo, en 1960, durante la presidencia de Arturo Frondizi, se estableció oficialmente el 17 de mayo como Día de la Armada Argentina mediante el Decreto Nº 5304.

La fecha también busca reconocer la tarea de generaciones de marinos que contribuyeron a la defensa de la soberanía nacional en mares y ríos, además de destacar el legado histórico de Brown, considerado el padre de la Armada Argentina.