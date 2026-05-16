Los Andes venció a Godoy Cruz en Lomas de Zamora

Mauricio Asenjo marcó el tanto de Los Andes, que retuvo los tres puntos en su casa y escaló al tercer puesto de la tabla.

Mauricio Asenjo marcó el tanto de Los Andes, que retuvo los tres puntos en su casa y escaló al tercer puesto de la tabla.

Los Andes venció por la mínima a Godoy Cruz, en un encuentro válido por la Fecha 14 de la competencia de la Primera Nacional. Fue 1 a 0 en el Estadio Eduardo Gallardón, retuvo los tres puntos y se cerca a la cima.

Leonardo Lemos mandó al campo de juego a Sebastián López; Julián R. Vuoto, Peter Grance, Julián Navas; Sergio Ortíz (Rodríguez), Daniel Franco, Matías González, Gabriel Cañete; Mauricio Asenjo, Alex Chamorro (Díaz), Facundo Villarreal (Echevarría/Colombo).

La primera clara para el dueño de casa fue a los 15 minutos, cuando Chamorro intentó con un remate desde fuera del área que paso cerquita del travesaño. Buscó y encontró el gol a los 33, lo hizo Asenjo (que había sido amonestado más temprano por protestar).

En el complemento, el Tomba salió a buscar el empate y el choque comenzó a ser de ida y vuelta en el Eduardo Gallardón. A los 20, López atajó en penal y alivió los corazones milrayitas. Díaz vio la amarilla sobre el final.

El Milrayitas llegó al tercer puesto de la tabla de la Zona A de la Primera Nacional, con 21 puntos (producto de cinco victorias, seis empates y dos derrotas) y encara lo que viene con más tranquilidad. El rival quedó sexto, con 21.