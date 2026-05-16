Propuestas para el fin de semana en Almirante Brown y Lanús

Artesanías, gastronomía, música y talleres son algunas de las propuestas para este fin de semana en la zona sur. Expo Feria en Almirante Brown y Hecho en Lanús.

Artesanías, gastronomía, música y talleres son algunas de las propuestas para este fin de semana en la zona sur. Expo Feria en Almirante Brown y Hecho en Lanús.

Un nuevo fin de semana comenzó y algunos municipios proponen actividades gratuitas para disfrutar de estos días de descanso. Expo Feria en la granja educativa de Ministro Rivadavia, en Almirante Brown, es una de las propuestas. “Hecho en Lanús”, es otra posibilidad.

La Expo Feria en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, una propuesta libre y gratuita pensada para disfrutar en familia y con amigos, contempla durante dos jornadas distintas actividades recreativas, productivas, gastronómicas y culturales al aire libre.

Las actividades se realizarán este sábado 16 y domingo 17 de mayo, de 10 a 1, en el establecimiento ubicado en Juan B. Justo al 1000, donde vecinos y vecinas podrán recorrer la Feria de Productores Rurales, el Circuito de Viveros, la Feria de Emprendedores, el Patio Gastronómico, el Patio Dulce, y el Auditorio para charlas y capacitaciones.

Durante ambas jornadas también habrá música en vivo. El sábado 9 se presentarán Juan Sosa, La Doña Leo y Facu Giménez, mientras que el domingo 10 actuarán El Método Nakache, Burrock y Agustín Férez.

Por otro lado, se realiza una nueva edición de la Feria de la Economía Social “Hecho en Lanús” durante este sábado 16 y domingo 17 de mayo, de 16 a 20, en la plaza San Martín (Santiago Plaul N°1900) y en el Centro Cultural Leonardo Favio (avenida 25 de Mayo N° 131), en Lanús Oeste.

En cada una de las jornadas, las vecinas y los vecinos podrán visitar diferentes stands con artesanías, propuestas gastronómicas y productos de elaboración propia a precios populares. También se armarán puestos de indumentaria, bijouterie y otros artículos confeccionados por las emprendedoras y los emprendedores del distrito.