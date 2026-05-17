Black Week mayorista: más de 200 supermercados ofrecerán descuentos de hasta el 40%

La iniciativa impulsada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas comenzará este lunes 18 de mayo y se extenderá durante toda la semana. Habrá promociones en alimentos, bebidas, limpieza y perfumería en locales físicos y tiendas online de todo el país.

La iniciativa impulsada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas comenzará este lunes 18 de mayo y se extenderá durante toda la semana. Habrá promociones en alimentos, bebidas, limpieza y perfumería en locales físicos y tiendas online de todo el país.

Los supermercados mayoristas lanzarán desde este lunes una nueva edición de la “Black Week Nacional”, una campaña de descuentos especiales que buscará incentivar el consumo en medio de la desaceleración de la inflación y la caída de ventas. La propuesta, organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), se desarrollará entre el 18 y el 24 de mayo con rebajas de hasta el 40% en productos de primera necesidad.

Según informó la entidad empresaria, participarán cerca de 200 locales adheridos de todo el país, tanto de manera presencial como a través de plataformas de venta online. Las promociones alcanzarán artículos de consumo masivo como alimentos, bebidas, productos de limpieza y perfumería, aunque cada empresa definirá los descuentos y productos incluidos en la campaña.

Desde CADAM señalaron que el Black Mayorista representa “un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas” para acercar precios más accesibles al consumidor final y a los comercios de cercanía. Además, sostuvieron que la iniciativa busca “combatir la inflación” y reactivar el consumo en un contexto económico complejo para el sector.

En paralelo, la cámara destacó que la inflación de abril fue del 2,6% mensual, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y remarcaron que se trató del índice más bajo desde noviembre de 2025. El listado completo de supermercados mayoristas adheridos y las promociones disponibles podrán consultarse en CADAM.