El Frente Grande inaugura hoy su sede partidaria en Esteban Echeverría

El Frente Grande de Esteban Echeverría inaugurará su sede partidaria este jueves 21 de mayo, a las 18, en Restelli 1717, en la localidad de 9 de Abril, barrio Transradio. El acto contará con la participación de referentes del partido a nivel nacional, provincial y local, además de representantes sindicales, organizaciones sociales, integrantes de la comunidad universitaria, vecinos y vecinas del distrito.

El local funcionará como sede partidaria del Frente Grande en el municipio y tendrá una doble finalidad: por un lado, será un espacio destinado a la actividad política; por otro, contará con propuestas orientadas a la comunidad, como cursos, talleres de formación y el Plan FINES.

La apertura se da en una localidad con peso político dentro del distrito. Según señalaron desde la organización, 9 de Abril fue la única localidad de Esteban Echeverría donde Fuerza Patria -la agrupación integrada por el peronismo y otras fuerzas políticas- ganó en las elecciones de octubre de 2025.

Un espacio político y comunitario

Desde el Frente Grande remarcaron que la sede buscará funcionar como un punto de encuentro para canalizar demandas barriales y promover la participación de la comunidad en la construcción política local.

“Es fundamental abrir espacios donde la gente pueda acercarse, plantear las problemáticas que impactan en su vida cotidiana”, indicaron Cecilia Arias y Alejandro Cruz, referentes del Frente Grande de Esteban Echeverría, al difundir la convocatoria.

En esa línea, plantearon que el objetivo es que los vecinos y vecinas encuentren “un lugar para ser protagonistas” y puedan aportar a la construcción de “una propuesta, una alternativa fuerte” frente al modelo de país que impulsa el gobierno nacional de Javier Milei.

Desde el espacio cuestionaron el impacto de las políticas nacionales en el acceso a los alimentos, la obra pública, el empleo, la educación, la situación de los jubilados, la salud, la industria nacional y los comercios.

Presencias confirmadas y convocatoria

Entre las presencias previstas para la inauguración se encuentran Mario Secco, intendente de Ensenada y presidente del Frente Grande Nacional; Silvia Vilta, vicepresidenta del Frente Grande de la provincia de Buenos Aires y Directora Provincial del Plan FINES; Silvina Nardini, diputada provincial; y Fernando Coronel, vicepresidente segundo del partido y senador provincial.

La sede también tendrá una dimensión formativa. Además de las actividades partidarias, se prevé que en el lugar se desarrollen instancias de capacitación y acompañamiento educativo, con iniciativas que, según explicaron desde el espacio, buscan tener un impacto favorable en la comunidad.

La inauguración estará atravesada por un llamado a la unidad del campo popular y del peronismo. Desde la organización señalaron que el espacio buscará aportar a la construcción de un proyecto común que tenga como referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“Nuestra sede va a ser un espacio que llame también a la unidad del campo popular y del peronismo que, con un proyecto común, ponga a Axel Kicillof como presidente de nuestro querido país”, expresaron Arias y Cruz.

Presencia de Derecho al Futuro

El acto contará además con representantes del Movimiento Derecho al Futuro de distintas agrupaciones del distrito, integrantes de conducciones sindicales de la actividad pública y privada, miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, referentes de comedores y merenderos, vecinos y vecinas.

También fueron invitadas mesas de conducción del Frente Grande de distritos cercanos de la Tercera Sección Electoral, además de representantes de la conducción provincial del partido.

El Frente Grande integra un espacio electoral aliado al Partido Justicialista, y la apertura de la sede en Esteban Echeverría busca consolidar su presencia territorial en el distrito, con eje en la organización política, la participación comunitaria y la formación.