El Gobierno oficializó un aumento del 2,60% en las prestaciones básicas de Discapacidad

La actualización fue establecida mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y alcanza a todas las prestaciones del Sistema de Atención Integral para Personas con Discapacidad. También se mantendrá el adicional del 20% para la región patagónica.

La actualización fue establecida mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y alcanza a todas las prestaciones del Sistema de Atención Integral para Personas con Discapacidad. También se mantendrá el adicional del 20% para la región patagónica.

El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. La medida quedó formalizada este jueves a través de la Resolución 517/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece una suba del 2,60% correspondiente al mes de mayo.

Según lo dispuesto en el artículo 1° de la normativa, el incremento se aplicará sobre los valores vigentes de todas las prestaciones sin distinción de categorías y fue calculado tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril de 2026. La actualización impactará sobre los valores que habían sido fijados previamente mediante la Resolución 41/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo recordó que el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad fue creado por la Ley 24.901 y que los aranceles del nomenclador oficial son revisados periódicamente a partir de propuestas elaboradas por el Directorio del sistema.

La nueva actualización se suma al aumento otorgado en abril, cuando el Gobierno había autorizado una suba del 3,40% sobre las prestaciones, también determinada en función de la evolución del índice inflacionario.

Además, la resolución ratificó la continuidad del adicional por zona desfavorable destinado a las provincias patagónicas. De esta manera, se mantendrá el reconocimiento extra del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en esa región, tal como lo establece el artículo 7 bis de la Ley 24.901.