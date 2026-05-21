Ley de Zonas Frías: 15 provincias podrían perder el subsidio al gas tras la aprobación en Diputados

El nuevo proyecto mantiene la bonificación plena únicamente para la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, mientras que en el resto de las zonas incorporadas el beneficio quedaría reservado solo para usuarios considerados vulnerables.

El nuevo proyecto mantiene la bonificación plena únicamente para la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, mientras que en el resto de las zonas incorporadas el beneficio quedaría reservado solo para usuarios considerados vulnerables.

La Cámara de Diputados aprobó con media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de Zonas Frías, una medida que podría dejar sin subsidio automático al gas a más de 1,6 millones de hogares en distintas provincias del país. La iniciativa ahora deberá ser debatida en el Senado.

El oficialismo busca reducir el alcance del esquema de descuentos en las tarifas de gas que fue ampliado en 2021 y alcanzó a millones de usuarios residenciales. El nuevo proyecto mantiene la bonificación plena únicamente para la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, mientras que en el resto de las zonas incorporadas el beneficio quedaría reservado solo para usuarios considerados vulnerables.

La votación terminó con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones. El Gobierno logró reunir apoyo de bloques aliados y de gobernadores provinciales tras negociaciones que incluyeron compensaciones energéticas para provincias del norte argentino. Durante el debate, desde la oposición calificaron la medida como un “tarifazo” encubierto y advirtieron por el fuerte impacto que tendría en las facturas durante el invierno.

Según el texto aprobado en Diputados, el subsidio dejaría de aplicarse sobre el total de la factura y pasaría a calcularse únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que reduciría el alcance del descuento incluso para quienes continúen dentro del régimen.

Qué provincias podrían perder el subsidio de Zonas Frías

La reforma impactaría sobre municipios y departamentos de 15 provincias que actualmente integran el esquema ampliado de Zonas Frías:

Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Mendoza

San Juan

San Luis

Neuquén

Río Negro

Chubut

Santa Cruz

La Pampa

Tierra del Fuego

Jujuy

Salta

La Rioja

De acuerdo con el proyecto, el beneficio automático desaparecería en gran parte de esas jurisdicciones y quedaría limitado a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales o incluidos dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En provincias como Córdoba, autoridades locales advirtieron que más de 680 mil usuarios podrían perder el descuento automático. También hubo cuestionamientos en Santa Fe y Buenos Aires por el impacto que tendría sobre sectores medios y trabajadores.

Según estimaciones mencionadas durante el tratamiento legislativo, algunos usuarios residenciales podrían afrontar aumentos cercanos al 100% en las boletas de gas si finalmente quedan excluidos del régimen vigente de Zonas Frías.