Lanús cayó por 2-0 ante Liga de Quito y quedó eliminado de la Copa Libertadores

El “Granate” cayó 2-0 en Ecuador por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2026 y ya no podrá acceder a los octavos de final. El equipo de Mauricio Pellegrino dejó una floja imagen y ahora buscará asegurarse el tercer puesto para ingresar a la Copa Sudamericana.

El “Granate” cayó 2-0 en Ecuador por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2026 y ya no podrá acceder a los octavos de final. El equipo de Mauricio Pellegrino dejó una floja imagen y ahora buscará asegurarse el tercer puesto para ingresar a la Copa Sudamericana.

El Club Atlético Lanús perdió 2-0 frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado y quedó eliminado de la pelea por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro correspondió a la quinta fecha del Grupo G y dejó al conjunto argentino obligado a disputar su continuidad internacional en la Copa Sudamericana.

El primer gol de la noche llegó a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando un córner al primer palo terminó impactando en el mediocampista Felipe Peña Biafore, quien convirtió en contra de su propio arco. Ya en tiempo de descuento, Fernando Cornejo selló el triunfo ecuatoriano tras una gran jugada colectiva dentro del área.

Con este resultado, Lanús quedó tercero en la zona con seis puntos y solamente podrá aspirar a conservar ese lugar para acceder a los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Por su parte, Liga de Quito alcanzó las nueve unidades y se acomodó en puestos de clasificación.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino definirá su futuro el próximo martes 26 de mayo, cuando reciba a Mirassol de Brasil desde las 19:00. Lanús necesitará sumar para no depender de otros resultados, ya que una derrota combinada con un triunfo de Always Ready sobre Liga de Quito podría dejarlo último en el grupo y eliminado de toda competencia continental.

En el desarrollo del partido, Lanús tuvo sus mejores chances en el primer tiempo con Eduardo Salvio, quien probó con un remate cruzado y luego generó peligro con un centro que casi termina en gol en contra del conjunto ecuatoriano. Sin embargo, el equipo argentino perdió intensidad en el complemento y sufrió los avances constantes de Liga.

Michael Estrada fue una de las principales figuras del local y exigió en varias oportunidades al arquero Nahuel Losada. También generaron peligro Rodney Redes y Jeison Medina, este último asistiendo a Cornejo en el segundo gol que liquidó el encuentro y profundizó la crisis futbolística del “Granate” en el torneo continental.