Operativo Frío 2026: Almirante Brown reforzó la asistencia a personas en situación de calle

El Municipio de Almirante Brown puso en marcha una nueva edición del Operativo Frío 2026 para asistir a personas en situación de calle ante la llegada de las bajas temperaturas. La iniciativa incluye recorridas nocturnas, entrega de abrigo y acompañamiento social en distintos puntos del distrito.

El Municipio de Almirante Brown puso en marcha una nueva edición del Operativo Frío 2026 para asistir a personas en situación de calle ante la llegada de las bajas temperaturas. La iniciativa incluye recorridas nocturnas, entrega de abrigo y acompañamiento social en distintos puntos del distrito.

La primera jornada del Operativo Frío 2026 se desarrolló en las estaciones ferroviarias de Glew, Longchamps, Burzaco, Rafael Calzada y José Mármol, entre otras localidades del partido de Almirante Brown. Allí, equipos municipales entregaron frazadas, gorros y bebidas calientes para ayudar a afrontar las noches más frías del año.

El programa se lleva adelante en el marco de Cimientos Brown y es articulado por la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, con el objetivo de profundizar el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad social. Desde el Municipio remarcaron que el trabajo se realiza durante todo el año con relevamientos y seguimiento de cada caso.

La secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, destacó la importancia de la presencia del Estado frente a esta problemática. “En estas noches aumentan las situaciones de calle y es una problemática social que nos preocupa y ocupa, no solo por el derecho a la vivienda sino también porque hay una desafiliación más profunda de los lazos familiares y comunitarios. En este marco, desde el Estado municipal tenemos que garantizar el acompañamiento”, expresó.

Por su parte, el intendente de Mariano Cascallares sostuvo que el distrito mantiene “el compromiso de cuidar y garantizar los derechos de las personas en situación de calle”. Además, remarcó que mediante las recorridas nocturnas se brinda asistencia, contención y herramientas para generar nuevas oportunidades de vida e integración social.