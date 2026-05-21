Federico Otermín está entre los 3 intendentes con mejor imagen del Gran Buenos Aires

El relevamiento fue realizado por la consultora CB Global Data entre el 11 y el 15 de mayo de 2026 sobre un total de 14.750 casos, con casi 700 encuestados por municipio.

El relevamiento fue realizado por la consultora CB Global Data entre el 11 y el 15 de mayo de 2026 sobre un total de 14.750 casos, con casi 700 encuestados por municipio.

Una encuesta realizada en 24 municipios del conurbano bonaerense reveló cuáles son los intendentes del GBA con mayor aceptación entre los vecinos. El relevamiento posicionó a Federico Otermín en Lomas de Zamora, Leonardo Nardini en Malvinas Argentinas y Jaime Méndez en San Miguel como los dirigentes con mejor imagen positiva del Gran Buenos Aires.

El estudio mostró que los tres superan el 58% de aceptación y lideran el ranking de imagen positiva con bajos niveles de rechazo. Además, el dato político que sobresale es que pertenecen a distintos espacios partidarios, reflejando gestiones valoradas más allá de las diferencias ideológicas.

El mejor ubicado fue Jaime Méndez, dirigente del PRO en San Miguel, quien alcanzó casi un 62% de imagen positiva y menos del 35% de valoración negativa. Detrás apareció Leonardo Nardini, referente de Unión por la Patria, con un 60,1% de aceptación. El podio lo completó Federico Otermín, también de Unión por la Patria, con un 59% de imagen favorable y un 36% negativa.

En el cuarto lugar quedó Federico Achával, con un 58,5% de valoración positiva, consolidando a la zona norte del conurbano como uno de los sectores con mejor percepción de gestión. En contrapartida, la encuesta ubicó entre los peores posicionados a Julián Álvarez, quien registró un 55% de imagen negativa, convirtiéndose en el jefe comunal con peor desempeño del ranking.

Otro de los dirigentes que quedó en la parte baja del listado fue Fernando Moreira, con un 53% de rechazo. El relevamiento fue realizado por la consultora CB Global Data entre el 11 y el 15 de mayo de 2026 sobre un total de 14.750 casos, con casi 700 encuestados por municipio.